Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал, что Москва и Минск еще не договорились по поставкам российской нефти в Белоруссию. Об этом пишет РИА "Новости".

Он сказал, что по этому поводу не стоит "преувеличивать риски".

"Но вот такие апокалиптические сценарии мы пока предлагаем не обсуждать", - добавил Песков.

Он подчеркнул, что переговоры между российской и белорусской сторонами будут продолжены.

Ранее "Страна" писала о том, что Песков заявил о том, что Беларусь может использовать любые варианты поставок нефти, если считает их более выгодными, чем предложение России.

Напомним, Россия и Белоруссия ведут переговоры о закупке российской нефти. Планируемые объемы поставок на 2020 год - 24 млн тонн. Среди разногласий сторон - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли, Белоруссия хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью.