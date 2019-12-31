2020 год уже наступил в трех странах на планете. Две тихоокеанские страны встретили его еще в 12 часов по киевскому времени. Следом за ними была Новая Зеландия - в 13:00 по Киеву.

Государства Самоа и Кирибати, расположенные на Восточном полушарии в Тихом океане, встретили Новый 2020 год в 12:00 по киевскому времени, за ними в 13:00 Новая Зеландия.

Следующая на очереди - Австралия. В этой стране Новое десятилетие придет в 15:00 по киевскому времени.

Ранее "Страна" написала, что украинские полярники поздравили страну с Новым годом.

Также мы рассказывали, что опубликован график работы общественного транспорта в Киеве на Новый год.