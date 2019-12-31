Российский президент Владимир Путин подписал новый указ о награждении государственными наградами деятелей культуры, дипломатов и специалистов разных областей. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

Игорь Николаев. Фото: Версия.Инфо

Так, почетные звания народных артистов РФ, согласно документу, получили завкафедрой сценической речи Московского государственного института культуры, актриса и телеведущая Ангелина Вовк, певец и член Международного союза деятелей эстрадного искусства Игорь Николаев. Также награда была присвоена пианисту и дирижеру Сергею Жилину.

Ангелина Вовк. Фото: rambler.ru

Сергей Жилин. Фото: eclectic-magazine.ru

Скриншот: publication.pravo.gov.ru

Ранее Путин дал звания заслуженных артисток Анне Михалковой и Виктории Исаковой.

Также мы писали, что Зеленский наградил украинцев орденами и медалями.

До этого сообщалось, что Зеленский наградил орденом княгини Ольги режиссера фильма о Голодоморе Агнешку Холланд.