Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин договорились перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, которые находятся в Крыму и на территории России. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента в Facebook.

"Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине", - говорится в сообщении.

Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время, отметили в Офисе Президента.

Скриншот: Facebook/Офіс Президента України

На сайте Кремля также указано, что президенты поговорили по телефону, однако о пленных в сообщении упоминания нет.

Ранее "Страна" писала, что в Кремле дистанцировались от последнего обмена пленными на Донбассе.

Также мы рассказывали, что Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом по телефону.