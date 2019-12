Умер британский композитор, музыкант, пародист и автор песен комик-группы "Монти Пайтон" Нил Иннес на 76-м году жизни.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на агента артиста.

Как сообщается, Иннес не был болен, его кончина наступила неожиданно для родных "по естественным причинам и безболезненно".

Композитор родился 9 декабря 1944 года в графстве Эссекс, однако свое детство он провел в Германии. В середине 1960-х годов он присоединился к музыкальному коллективу The Bonzo Dog Doo-Dah Band, в котором он выступал в качестве вокалиста, а также играл на фортепиано и гитаре. Позднее Иннес был участником групп The World и GRIMMS. Кроме того, он создал The Rutles — вымышленную группу, которая была придумана в качестве пародии на The Beatles.

В середине 1970-х пародист начал сотрудничать с комедийной труппой "Монти Пайтон". Он появлялся в таких фильмах, как "Монти Пайтон и священный Грааль", "Житие Брайана по Монти Пайтон" и "Монти Пайтон в Голливуде". Иннес также принимал участие в сериале "Монти Пайтон: Летающий цирк".

