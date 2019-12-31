Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры стран поздравили друг друга с Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Главы двух стран поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением задержанных лиц, которое состоялось 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне", - говорится в сообщении.

Кроме поздравлений, стороны также обсудили вопрос освобождения удерживаемых украинцев и крымчан.

"Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, среди прочего и крымчан, которые находятся в Крыму и на территории России, и россиян, удерживаемых в Украине. Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время", - подчеркивается в сообщении.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

В Кремле уточнили, что телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся по инициативе украинской стороны.

Лидеры отметили конструктивный характер переговоров по газу, итоги которых создают "благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем".

На сайте Кремля отмечается, что президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года, высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.

Напомним, 30 декабря президент России Владимир Путин разослал поздравления лидерам почти 40 стран с Новым годом. Однако президента Украины Владимира Зеленского там не оказалось.

Также "Страна" писала, что Путин в новогоднем поздравлении главы США Дональда Трампа подтвердил приглашение американского лидера посетить Москву для участия в праздновании 75-й годовщины Дня Победы