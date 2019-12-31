В Новогоднюю ночь, с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года работа автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси продолжена для удобства жителей города. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

“Метро будет работать на 3 часа дольше в новогоднюю ночь. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 3:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, расположенного на входе и платформе”, - говорится в сообщении.

Также в новогоднюю ночь киевский фуникулер будет работать круглосуточно, а работу трамваев, троллейбусов и маршрутных такси будет продлено на 3 часа.

Кроме этого, до 05:00 1 января будет продолжена работа автобусов в режиме маршрутного такси: 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря 2019 с 19:30 до 2:00 1 января 2020, а также 1 января 2020 с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов № 6, 16, 18 будет организовано с изменениями:

троллейбусы № 6 от Минского массива ст. метро “Лукьяновская”;

троллейбусы № 16 от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского проспекта;

троллейбусы № 18 от ул. Сошенко до Воздухофлотского проспекта.

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