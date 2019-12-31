Темнокожий беженец из Конго Бен, который приобрел популярность после снимка на Шулявском мосту, рассказал о том, как попал в Украину, пытаясь добраться до Парижа. Об этом он рассказал в интервью "Стране".

"У моего отца был брат, который уехал в Париж, его зовут Абиг, он тоже работает там электриком. Он помогал нам деньгами, за счет этого наша семья и выживала. Я насобирал 1500 евро из тех денег, что присылал Абиг. Мы отказывали себе в еде, чтобы насобирать эти деньги. Мать мне говорила, что когда я начну зарабатывать в Европе, то буду помогать им деньгами. Я хотел поехать в Париж к Абигу, он бы мне помог с работой. В Конго есть люди, которые помогают добраться до Европы", - сказал он.

Бен уточнил, что сначала они кораблем достались до России.

"Нас была группа из 15 человек. Нам сказали, что из России на автобусе нас довезут до Парижа. Но привезли в Украину. Это было в 2011 году. Мы плыли на грузовом корабле. В нижнем отделение корабля была оборудована комната, в которой мы жили. Там стояли двухэтажные кровати с матрацами. Ночью нам разрешали подниматься на палубу, чтобы мы могли немного по ней погулять. Днем мы сидели в каюте, нам запрещали выходить", - подчеркнул он.

После прибытия в Россию, утверждает Бен, у них отобрал паспорта гражданин России, с которым в порту их встречал парень из Конго.

"Сказал, что они нужны, чтобы купить нам билеты на автобус. Нас посадили в автобус, на котором повезли к границе. Я не понимал, куда нас везут. Возле границы нас высадили из автобуса и повели в лес. Мы прошли километров 10 и оказались на другой стороне границы", - уточнил он.

Также беженец из Конго рассказал о том, как попал в Киев.

"Водитель автобуса не понимал французский. Он привез нас в Киев на Шулявский рынок к африканцам. Он знал, что там торгуют африканцы. И просто по цвету кожи определил, что мы сможем поговорить с ними. Когда мы увидели чернокожих, мы подошли к ним и начали расспрашивать, где мы. Там было несколько ребят которые понимали французский. Они объяснили нам, что мы в Украине. У меня было с собой немного денег. Я попросил, чтобы мне помогли с местом, где я мог пожить первое время пока найду работу", - рассказал он.

Напомним, в сети набирали обороты фото, на котором запечатлен темнокожий парень с дредами, выполняющий дорожные работы на строительстве Шулявского моста в Киеве.

Ранее "Страна" писала о том, что в центре Киеве охрана элитного клуба избила темнокожего посетителя.