Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что газовый контракт между Россией и Украиной является компромиссом, к которому необходимо было прийти. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной – это компромисс, который необходимо было найти. На протяжении значительного времени Правительство России и ПАО "Газпром" работали над урегулированием проблемы с Украиной и в двустороннем, и в трехстороннем формате (то есть с участием Европейской комиссии). Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны", - говорится в обращении.

Медведев уточнил, что "подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться".

Фото: facebook.com/Dmitry.Medvedev

Напомним, "Нафтогаз Украины" в сообщении о том, что Украина и Россия подписали контракт на транзит газа в Евросоюз, поблагодарил Соединенные Штаты Америки за "поддержку энергетической безопасности на европейском континенте".

Ранее "Страна" писала, что стала известна дата запуска еще одного газопровода в обход Украины.