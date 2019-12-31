В Польше в течение 2016-2019 годов задержали 19 граждан Украины из-за того, что Россия требовала их экстрадации. Об этом пишет "Громадське радио" со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

На данный момент в Польше находятся семь заключенных украинцев, которых просит выдать Россия. Еще трем украинцам, которые также разыскиваются российской стороной, суд избрал меру пресечения в виде запрета покидать территорию Польши.

Основанием для подготовки запросов об экстрадиции, в основном, было подозрение задержанных граждан в причастности к совершению правонарушений - торговля оружием, контрабанда наркотических средств, разбойные нападения.

"Якобы Польша заявляет, что их выдавать не будет, но и отказывается их освобождать. Таким образом, запущен так называемый экстрадиционный механизм, который четко выписан в соответствующих конвенциях. С одной стороны, Польша говорит: "Мы выполняем взятые на себя международные обязательства, в том числе - перед Россией". А с другой стороны - "Мы поддерживаем Украину в ее борьбе против России". Для того, чтобы это решить, нужно принять политическое решение - вы все-таки поддерживаете Украину, или выполняете международные обязательства", - заявлял представитель уполномоченного по правам человека Андрей Мамалыга.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин раскритиковал посла Польши в Третьем Рейхе.

Также мы рассказывали, что в Польше задержали украинца Максима, ставшего Мохамедом. Он планировал взорвать авто под торговым центром.