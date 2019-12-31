Освобожденный в ходе летнего обмена пленными Олег Сенцов записал видеообращение.

Крымский режиссер призвал всех не забывать о нацгвардейце Виталии Маркиве, которого суд в Италии приговорил к 24 годам заключения за то, что тот якобы убил итальянского фотокорреспондента Рокелли, освещавшего события на Донбассе 24 мая 2014 года в районе Славянска. Видео обнародовано на странице львовской военной части 4114 в Facebook.

"Не забывайте о Виталии Маркиве. Свободу Виталию Маркиву", - отметил Сенцов.

Также Сенцов поделился воспоминаниями и рассказал, что всегда мечтал встретить Новый год в Карпатах. Когда он находился в российской тюрьме, ему писали письма, на которые он ответил, что следующий год обязательно встретит в Карпатах.

"Всю свою жизнь я хотел встретить Новый год в Карпатах. К сожалению, этого так и не произошло до тюрьмы. Когда в январе мой друг из Львова написал мне письмо в Лабытнанги, как еще одно новогоднее торжество прошло без тебя, я ответил: "Бронируй места в гостинице - следующий год встречаем вместе в Карпатах. Он тогда очень удивился, но бронь сделал, считая, что я что-то знаю. Конечно я ничего не знал, а только чувствовал, что следующий год я буду встречать именно в Карпатах. И вот я здесь", - написал Сенцов.

Кстати, российскоговорящий режиссер Сенцов говорил на украинском.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года возле Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина подаст апелляцию по делу Маркива, ее рассмотрят весной-2020.

Также мы писали, что Сенцов осудил новый обмен пленными.