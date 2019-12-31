Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, то после Нового года правительство устроит новый "сеанс убеждения" представителям игорного бизнеса. Об этом он заявил в эфире телеканалу "Украина 24".

Так, по словам премьера, часть нелегальных казино вновь начинают работать.

"Мы это видим. После нового года мы, возможно, повторим "сеанс убеждения", - сказал он.

При этом Гончарук утверждает, что правительство "контролирует ситуацию каждый день" и не видит массово возвращения игровых залов.

Видео: YouTube/Україна24

"Кто-то какими-то табличками завесил эти вывески и пытается скрыть, что они продолжают работу. Кто-то договорился с местными правоохранителями", - подчеркнул он.

Также премьер уточнил, что у чиновников "дойдут руки до всех" уже в ближайшее время.

Ранее "Страна" разбиралась, как работают игорные залы после закрытия.

Напомним, 22 декабря полицейские Киевской области за прошедшие сутки ликвидировали 17 игорных заведений.