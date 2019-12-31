"Нафтогаз Украины" в сообщении о том, что Украина и Россия подписали контракт на транзит газа в Евросоюз, поблагодарил Соединенные Штаты Америки за "поддержку энергетической безопасности на европейском континенте".

Таким образом, "Нафтогаз" отметил введение санкций против строительства газопровода "Северный поток-2", который построен в обход Украины. Сообщение опубликовано на официальном сайте газопоставщика.

В релизе говорится, что заключение сделки стало возможным благодаря разъяснению "Нафтогазом" "рисков строительства "Северного потока-2", а также введению американскими властями санкций против газопровода.

Кроме того, украинская компания отметила "эффективную работу" в арбитражных судах.

Ранее "Страна" писала, что стала известна дата запуска еще одного газопровода в обход Украины.

Также мы рассказывали, что Госдеп США потребовал до 20 января свернуть все работы, связанные с "Северным потоком-2".