В Киеве на метро "Крещатик" девушка решила сидя проехаться на эскалаторе, но не успела вовремя встать и порвала курточку. Об этом говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

"Пьяная девушка решила сидя проехаться на эскалаторе, что на станции метро Крещатик, и не успела вовремя встать", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Уточняется, что на опубликованных снимках видно порванную курточку девушки.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что 30 декабря пресс-служба киевского метрополоитена сообщила о звонке неизвестного, который сообщил о минировании станций "Крещатик" и "Майдан Независимости".

Это не первый раз за последнее время, когда одну из центральных станций киевской подземки перекрывают из-за звонка о минировании. Так, 24 декабря в Киеве закрыли станцию метро "Майдан Независимости" из-за звонка о бомбе.

Ранее "Страна" писала о том, что киевские правоохранительные органы задержали группу "минеров", которые в течение трех месяцев сообщали об угрозе взрыва ТРЦ "Магелан" в Киеве 14 раз.