Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал, что уже 2023 году украинская энергосистема должна стать частью европейской энергетической системы. Об этом премьер сказал в эфире программы "Сегодня" на канале "Украина 24".

Необходимые документы уже подписаны, просто надо над этим работать. Мы надеемся, что в 2023 году это объединение сетей, украинской и европейской, уже произойдет. Это даст нам возможность, в том числе и нашей атомной генерации, даже экспортировать электроэнергию, и на этом зарабатывать" - сказал чиновник.

Он добавил, что для того, чтобы присоединиться к европейской сети, Украине придется отрезаться от российской и белорусской. Также он уточнил, что Украина уже к этому идет.

Гончарук напомнил, что украинская энергосистема долгое время была объединена с российской, с белорусской и молдавской. По словам премьера, проблема экспорта из Беларуси значительно преувеличена, так как "там не такие большие объемы".

Видео: YouTube/Україна 24

Ранее "Страна" писала, что премьер назвал главную задачу правительства на 2020 год.

Также мы рассказывали, что Гончарук заявил, что отопление в некоторых городах Украины уже начало дешеветь.