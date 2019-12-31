Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук заявил около часа ночь с 30 на 31 декабря в городе Васильков Киевской области было совершено нападение на его помощника Андрея Дзюбенко. Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.

"Возле дома, где живет Андрей, его со словами "за Игоря" ударили по голове (возможно применили электрошокер), после чего он потерял сознание на несколько часов. Андрея нашел в сотне метров от дома и привел в чувство сосед" - рассказал Мосийчук.

Он также добавил, что есть все основания полагать, что Андрея пытались похитить с целью оказания влияния на Мосийчука, но кто-то или что-то помешало злоумышленникам.

Бывший нардеп также написал, что он подал соответствующее заявление в правоохранительные органы. И "параллельно мы задействуем свои частные механизмы поиска злоумышленников".

Скриншот: Telegram/Ігор Мосійчук

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