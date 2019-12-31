29 декабря прошел большой обмен пленными между Украиной и "ЛДНР". В Донецк и Луганск передали 124 человека, в Киев прилетели - 76. То есть всего обменяли 300 человек.

Встречая тех, кого передал Донбасс, Владимир Зеленский сказал, что обменял бы хоть 100 "беркутовцев" на одного пленного атошника. Это вызвало удивление, ведь и те, и другие - это граждане Украины (причем многие "беркутовцы" сами воевали в АТО). Впрочем, как и почти все обмениваемые.

К настоящему времени уже известны почти все имена обменянных. "Страна" рассказывает кто эти люди.

Кто вернулся в Украину

Офис президента уже рассказал, кого сепаратисты передали Украине и обнародовал список из 76 фамилий.

Среди них - только 12 военных. Остальные - или обвиненные сепаратистами в подготовке терактов, шпионаже, или "политические". К примеру, блогеры Станислав Асеев и Олег Галазюк. Или обвиненный в попытке "госпереворота" Василий Савин.

То есть не только Украина, но и "республики" выдали тех, кто обвиняется на их территории в тяжких преступлениях.

Итак, сначала перечислим военных:

1. Деев Иван Анатольевич, 1985 года рождения. Сержант 8-го отдельного полка специального назначения. Попал в плен 5 февраля 2017 года. Выполнял задачи по ведению специальной разведки в определенных районах.



2. Иванчук Сергей Александрович, 1986 года рождения. Майор 8-го отдельного полка специального назначения, капитан. Выполнял задачи по ведению специальной разведки в определенных районах. Попал в плен 5 февраля 2017 года. Иванчука и Деева сепаратисты обвиняли в том, что они убили одного из командиров "народной милиции ЛНР" Олега Анащенко. И показали видео с их признаниями. В тоже время, СБУ это отрицало и заявляло, что признания были получены под пытками. Зато информацию о причастности обоих к убийству Анащенко под вердил главред "Цензора" Юрий Бутусов.



3. Евтушок Юрий Александрович, 1992 года рождения. Военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады. Попал в плен в мае 2018 года во время выдвижения к передовому наблюдательному посту.



4. Фурсов Роман Викторович, 1976 года рождения. Попал в плен 23 ноября 2017 года. Военнослужащий 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады. Считался погибшим в бою 23 ноября в районе села Крымское (Новоайдарский район Луганской области). Позже стало известно, что Роман Фурсов в плену.



5. Воскобойник Владимир Владимирович, 1998 года рождения. Военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады. Пропал без вести 24 мая 2018 года. Через четверо суток выяснилось, что он попал в плен вблизи Докучаевска (точных данных об обстоятельствах нет до сих пор). До плена прослужил на передовой восемь месяцев.



6. Геймур Александр Юрьевич, 1966 года рождения. Попал в плен 22 мая 2019 года. Старший солдат. Один из восьми военнослужащих, которые, по сообщению штаба ООС, передвигаясь на грузовом автомобиле, в районе населенного пункта Новотроицкое отклонились от определенного маршрута и попали на территорию противника, где были задержаны сепаратистами.



7. Глондар Сергей Викторович, военный, 1988 года рождения. Проживал в Кировоградской области. В феврале 2015 года был захвачен в плен под Дебальцево.



8. Дуванов Ким Владимирович, военный, 1971 года рождения. Командир 1-го зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода мотопехотного батальона. В мае 2019 года он и еще семь бойцов ВСУ были захвачены близ населенного пункта Оленевка.



9. Жемелинский Василий Леонидович, военный, 1995 года рождения. Проживал в Кировоградской области. Оператор отделения засекреченной связи 34-го батальона 57-й бригады. В феврале 2018 года был захвачен в плен в Донецкой области. Обстоятельства уточняются.



10. Кориньков Александр Александрович, военный, 1991 года рождения. Проживал в Кропивницком. В феврале 2015 года был захвачен в плен под Дебальцево. Александр вместе с Сергеем Глондарем выводили колонны украинских военных из Дебальцево и попали в засаду.



11. Пантюшенко Богдан Валерьевич, военный из 1-й танковой бригады, позывной "Броня". Попал в плен 18 января 2015 года во время выполнения боевого задания в поселке Спартак вблизи Донецкого аэропорта. В "ДНР" его осудили на 18 лет за подрыв Путиловского моста (по данным украинской стороны, мост подорвали сами сепаратисты).



12. Пундор Борис Иосифович, военный. Попал в плен 22 мая 2019 года. Старший солдат. Один из восьми военнослужащих, которые, по сообщению штаба ООС, передвигаясь на грузовом автомобиле, в районе населенного пункта Новотроицкое отклонились от маршрута и попали в плен.



И остальные - гражданские:



13. Алоян Эдуард Фарамазович. Проживал в неподконтрольном Алчевске Луганской области, где и был задержан в марте 2018 года.



14. Буянов Виталий Александрович. Тоже из Алчевска. Был задержан в мае 2015 года местной комендатурой по обвинению в государственной измене. Во время задержания у него провели обыск и изъяли радиоаппаратуру и дипломы.



15. Воронина Виктория Олеговна. Проживала в Луганске. Участница международного фонда "Волонтер". Была задержана незаконными формированиями по месту жительства в декабре 2016 года.



16. Горбулич Татьяна Николаевна, . Переехала из Луганска в подконтрольное Украине Счастье. Была задержана в марте 2018 года во время прохождения КПП, когда направлялась назад в Луганск.



17. Данильченко Александр Александрович, житель Луганска. Был захвачен в феврале 2017 года.



По его собственным словам, он с друзьями планировал акции против руководства "ЛНР".



"Состоял с другом в сговоре против ЛНР-овского беспредела. Объединились, связались с нашими друзьями в Украине и начали действовать не против солдатов, а против высшего, корня этого всего. Тех людей, которые убивали и грабили в 2014 году наш родной Луганск", – рассказал он телеграм-каналу Pavlovsky News.







Данильченко в "ЛНР" также обвиняли в убийстве Олега Анащенко в 2017 году (всего по этому делу проходило 16 человек: Сергей Иванчук, Иван Деев, Иван Катышев, Владимир Змитрович, Али Литвин, Руслан Донич, Василий Сапронов, Иван Зотов, Михаил Попович, Максим Перепелица, Александр и Владимир Данильченко, Павел Стрельников, Анна Капитанова, Наталия Савченко и Наталья Иванова).



То есть по сути в Луганске отпустили человека (Данильченко), который сам признает, что вел подрывную деятельность против "ЛНР". .



В этом свете выдача Украиной "беркутовцев", чью вину за пять лет Киев так и не доказал, выглядит не такой уж "зрадой" - то есть по сути обе стороны пошли на болезненные для себя компромиссы, чтобы обменяться людьми.



18. Данильченко Владимир Александрович. Видимо брат Александра.



19. Еременко Валентина Александровна. Жила в селе Новоалександровка Кременского района Луганской области. В сентябре 2017 года была задержана с деньгами в Луганске при попытке приобрести квартиру.



20. Завацкий Вадим Юрьевич.



21. Катышев Иван Александрович, . В "ЛНР" его обвинили в "измене родине" и, по его словам, избивали.







22. Коркишко Роман Викторович.



23. Мухина Анастасия Владимировна, пенсионерка 1947 года рождения. 72-летняя жительница Луганска исчезла в феврале 2018 года. По словам знакомой, возможно, была задержана работниками "Министерства госбезопасности ЛНР".



24. Олийнык Денис Анатольевич, 1992 года рождения. В плену оказался в октябре 2018 года. По словам соседей, неизвестные захватили его прямо в квартире в Голубовке (Кировске).



25. Пауков Александр Сергеевич, 1999 года рождения. Студент Восточноукраинского национального университета им. В. Даля. В плену с 6 октября 2018 года. Был задержан на КПВВ "Станица Луганская". Обвинялся в "государственной измене в пользу Украины".



26. Секацкий Денис Валерьевич, 1986 года рождения. В плену более трех лет – с июня 2016-го. Захвачен при невыясненных обстоятельствах.



27. Семенов Валерий Михайлович, 1958 года рождения. В плену с 13 января 2018 года – был задержан на блокпосту в Славяносербске Луганской области при проверке документов. "Генеральная прокуратура ЛНР" обвинила его в "государственной измене" и "шпионаже".



28. Семиренко Анатолий Александрович, 1993 года рождения. В плену – с июля 2016 года. Исчез по дороге в Луганск. Был приговорен к 12 годам лишения свободы за "шпионаж в пользу Украины".



29. Сорокина Елена Вячеславовна, 1969 года рождения. Владелица зоомагазина из Первомайска, проукраинская активистка, исчезла в 2018 году. По городу ходили слухи о ее расстреле. Ее подруга, которая разыскивала Елену, в это не верила. Во время освобождения на КПВВ "Майорское" Елена вышла из автобуса в футболке с надписью "Моя держава Україна", вероятно, сделанной вручную.







30. Тарасюк Валерий Александрович, 1982 года рождения. Частный предприниматель из Антрацита. Был задержан по месту жительства в январе 2018 года. В "ЛНР" осужден по обвинению в "государственной измене".



31. Тучин Юрий Алексеевич, 1977 года рождения. Исчез в Алчевске в декабре 2017 года.



32. Цыганок Евгений Валентинович, 1977 года рождения. Был захвачен в мае 2015 года в собственной квартире в Луганске. Во время похищения сопротивлялся, получил ранение в ногу. Его обвиняли в якобы нападении на сотрудника "народной милиции ЛНР".



33. Яровый Андрей Михайлович, 1967 года рождения. Консультант Международного благотворительного фонда "Альянс общественного здоровья". Житель Киева. Был захвачен в августе 2018 года, во время осуществления гуманитарной миссии на неподконтрольной части Луганской области.



34. Аникимов Виталий Андреевич, 1996 года рождения. Пропал на блокпосту близ Дебальцево Донецкой области 16 сентября 2016 года после возвращения от бабушки, которая проживает в Алчевске.



35. Асеев Станислав Владимирович, 1989 года рождения. Украинский писатель, журналист и блогер. Захвачен в плен между 10 мая и 2 июня 2017 года.



Обвинялся в шпионаже, связи с ним почти не было. Удерживали Станислава в бывшем музее "Изоляция", превращенном в тюрьму. Затем был переведен в другую тюрьму.



По информации освобожденного украинца, который находился в плену с Асеевым, тот признался, что его подвергали пыткам. 22 октября 2019 года сепаратисты заявили о том, что Станислав приговорен к 15 годам заключения.





Станислав Асеев среди освобожденных. Фото: Facebook/Sergiy Tomilenko

По словам главы НСЖУ Сергея Томиленко, Станислав Асеев в заключении делал заметки, записывал впечатления и размышления и за время пребывания в подвалах исписал целую кипу бумаги. Записи забрали, но часть сохранились и могут стать материалом для книги.

36. Багненко Лариса Александровна, 1978 года рождения. Медсестра областной больницы им. Калинина, проживала в Донецке, где и пропала 21 февраля 2019 года. В ее квартиру пришли четыре человека, трое из них были одеты в гражданское. Еще один был в форме, похожей на полицейскую. Обвиняли Ларису в "шпионаже".



37. Батрак Дмитрий Владимирович, 1979 года рождения. Проживал в Донецке. Был задержан по месту жительства супруги.



38. Бражников Евгений Николаевич, 1979 года рождения. Был задержан 29 июля 2016 года в собственной машине в Донецке. Сепаратисты обвиняли его в хранении и распространении оружия и содействии украинской власти.



39. Бурцев Владимир Евгеньевич, родился в 1980 году. Проживал в поселке Опытное Артемовского района Донецкой области. Был задержан в начале мая 2015 года при неизвестных обстоятельствах. Его обвиняли в "шпионаже".



40. Галазюк Олег Дмитриевич, 1964 года рождения. Блогер. Проживал в Торезе Донецкой области, работал преподавателем местного факультета Харьковского института экономики рыночных отношений и менеджмента.



В "ДНР" блогеру присудили 16 лет лишения свободы и запрет на 4 года осуществлять публикации в средствах массовой информации и интернет-ресурсах.

Говоря о своей работе, Олег Галазюк отметил, что в 2014 году осознанно решил вернуться в родной Торез, чтобы сообщать о ситуации там для украинских медиа.

Олег Галазюк Фото: Сергей Томиленко

41. Гись Роман Владимирович, 1996 года рождения. В 2017-м захвачен по месту жительства в своей квартире в Донецке.



42. Гончарова Татьяна Александровна, 1978 года рождения. Проживала в Донецке. Летом 2016 года вышла из дома и была задержана. В ее квартире провели обыск. Изъяли ноутбук и все документы, включая загранпаспорт.



43. Горбань Евгений Юрьевич, 1999 года рождения. Проживал в Донецке, где и был захвачен в 2017 году, когда направлялся к товарищу на день рождения. Во время обыска у него изъяли технику.



44. Губкина Ольга Михайловна, 1963 года рождения. Проживала в Донецке. По рассказу дочери Ольги, летом 2017 ее маму вызвали на допрос в "МГБ", где она была задержана по обвинению в "шпионаже в пользу Украины".



45. Деркач Василий Иванович, 1941 года рождения. Проживал в Зугрэсе-2 Донецкой области. Весной 2018 года стало известно, что Василий Деркач пребывает в плену – его захватили и увезли в Донецк. По словам очевидца, пленного избивали.



46. Женчус Андрей Видмантасович. Проживал в Донецке. Пропал на блокпосту "Еленовка" в апреле 2018 года.



47. Завальная Елена Юрьевна, 1962 года рождения. Проживала в Макеевке Донецкой области. В октябре 2017 года двое неизвестных забрали женщину из ее дома. Позже в доме Елены в ее присутствии прошел обыск, в результате которого забрали ноутбук и мобильный телефон.



48. Карачор Наталья Ивановна, 1970 года рождения. Проживала в Шахтерске Донецкой области и ухаживала за мужем, который перенес две тяжелые операции. Женщину захватили 4 апреля 2018 года в ее доме.



49. Карпук Дмитрий Валерьевич, 1987 года рождения. Проживал в Киеве. Был захвачен в июле 2017 года, когда направлялся из Донецка в Киев.



50. Керюхин Сергей Николаевич. Прописан в Донецке, но проживал в Лимане Донецкой области. Работал начальником структурного подразделения "Лиманское моторвагонное депо" регионального филиала Донецкой железной дороги ПАО "Укрзалізниця". Был задержан во время пешеходного перехода КПП в апреле 2018 года, когда направлялся в Донецк, чтобы посетить места захоронений родителей.



51. Коваль Денис Вячеславович. Исчез 31 августа 2016 года – в тот день к нему пришли неизвестные по домашнему адресу и задержали. Инкриминировали ему "шпионаж".



52. Кочмурадов Андрей Анатольевич, программист. Проживал в Донецке, где в декабре 2017 года вместе с женой Еленой Лазаревой был задержан представителями по обвинению в "шпионаже".



53. Кривошеев Яков Михайлович. Был задержан в июне 2016 года во время рейда в компьютерном клубе в Донецке. Также обвинялся в "шпионаже".



54. Кулаков Олег Владимирович, . Проживал в пгт Нижняя Крынка Донецкой области. 20 июля 2017 года был похищен из дома неизвестными.



55. Кулиш Игорь Валерьевич. Проживал в Горловке Донецкой области. В июне 2016 года вышел на прогулку со своим другом и не вернулся. Друзья были задержаны по обвинению в сотрудничестве с СБУ и организации террористического акта (с целью устранения высокопоставленного чиновника "ДНР").



56. Лазарева Елена Викторовна, жена Андрея Кочмурадова. Проживала в Донецке, где в декабре 2017 года вместе с мужем была захвачена . Ей, так же как и мужу, инкриминировали "шпионаж".



57. Мальцева Зинаида Николаевна. Проживала в Донецкой области. Пропала 1 октября 2017 года в Харцызске Донецкой области.



58. Николаев Сергей Александрович,

59. Печенкин Станислав Николаевич,

60. Писанец Роман Юрьевич,

61. Поликарпов Кирилл Сергеевич,

62. Поляков Александр Геннадиевич,

63. Репетило Александр Петрович,

64. Робак Сергей Викторович,

65. Романченко Валерий Александрович,



66. Савин Василий Константинович, житель Макеевки. Запомнился речью после освобождения, в которой заявил, что пойдет за Зеленским в самое пекло.



"Я, Савин Василий Константинович, провел пять лет в подвале за то, что готовил восстание в Макеевке и формировал батальон "Макеевка"... Я знал, что меня не обменяют... Только наш президент Владимир Зеленский меня вернул. Я благодарен ему за это, и все мы ему благодарны... Я хочу вернуться в свой город, и уже не будет пощады" - заявил освобожденный.

Также он рассказал, что в "днровской" тюрьме со своими товарищами создавал ячейку партии "Слуга народа".





Судя по биографии, Савин политик со стажем. В 1992 году возрождал украинский комсомол под покровительством Соцпартии. Затем побывал в разных партиях, включая Прогрессивно-социалистическую партию Натальи Витренко.

В начале событий на Донбассе, поддержал сепаратистов. И в 2015 году Савин при "ДНР" занял пост главы Центрально-Городской районной администрации города Макеевки. На сайте администрации Макеевки сохранились упоминания о мероприятиях, которые Савин проводил в качестве "чиновника ДНР".

Но затем отношение к нему поменялось и он был задержан и приговорен к 12 годам строгого режима "за попытку захвата власти".

Василий Савин. globallookpress.com

67. Соколов Валерий Анатольевич,

68. Сугерей Олег Викторович,

69. Теорентер Максим Александрович,

70. Терещенко Галина Ивановна,

71. Тимофеев Александр Леонидович,

72. Усатюк Сергей Владимирович,

73. Халимендик Вадим Викторович,

74. Чуйкова Марина Владимировна,

75. Шейтер Руслан Алексеевич,

76. Ярмишко Алла Ильинична,

Часть людей из этого списка на несколько дней вернутся домой, на время новогодних праздников, а потом снова отправятся на лечение в Феофанию. У всех диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.

Кого отправили в Донецк и Луганск

Полного списка отправленных на неподконтрольные территории до сих пор нет. Собрали данные по некоторым из тех, кого передала Украина.

Среди них пятеро беркутовцев, фигуранты дела 2 мая в Одессе, "харьковские террористы", "дед-медовик", спрятавший взрывчатку в банку с медом, обвиняемые в штурме МВД Мариуполя в мае 2014 года, подрывники железной дороги под Одессой, харьковский ученый и другие граждане Украины.

Олег Янишевский - экс-беркутовец, обвиняемый в расстреле активистов Евромайдана в феврале 2014 года, которого перед обменом апелляционный суд освободил из-под стражи на время расследования.

Сергей Зинченко - экс-беркутовец.

Павел Аброськин - экс-беркутовец.

Александр Маринченко - экс-беркутовец.

Сергей Тамтура - экс-беркутовец.

Отметим, что за пять с лишним лет вина беркутовцев доказана не была.

Рафаэль Лусварги - бразилец, который воевал на стороне "ДНР" на Донбассе. После обмена он собирался уехать в Россию.

Бразильца в Украину выманила СБУ, пообещав от имени частной компании ему высокооплачиваемую работу. В аэропорту его задержали. После этого суд приговорил его к 13 годам - но апелляция освободила Лусварги и отправила дело на дорасследование.

До 4 мая 2018 Лусварги жил в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП) в Киеве. 4 мая его схватили представители праворадикальной организации "С14" и привели в СБУ. После этого суд снова приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Дарья Мастикашева - спортсменка, обвиняемая в госизмене. Она провела в СИЗО 2,5 года. В августе 2017 года глава СБУ Василий Грицак обвинил Дарью Мастикашеву в подготовке терактов в Москве и других городах России с помощью украинских граждан, бывших бойцов АТО. Мастикашеву и еще одного человека, Александра Каратая задержали по подозрению в госизмене. В СБУ считают, что Мастикашева и Каратай вербовали украинцев из числа бывших участников АТО с целью в дальнейшем подставить их в России, изобразив территористами.

Правда, до сих пор дело за два года даже не начали рассматривать по сути в суде. В итоге Мастикашева, чтобы пойти на обмен, письменно признала вину в рамках сделки со следствием. И только тогда вышла на свободу.

Александр Каратай - был обвинен в госизмене вместе с Дарьей Мастикашевой.

Мехти Логунов - 85-летний ученый из Харькова, обвиненный в шпионаже. Он долго преподавал в ХАДИ (Харьковский автодорожный институт), защитил кандидатскую.

Логунов - автор патентов в сфере машиностроения и переработки отходов. Занимался экологией Арктики, изучал влияние промышленности на ее климат и коренное население. В 2014 году Мехти Логунов был активным участником харьковского "антимайдана".

По версии СБУ, ученый получил от России задачу по сбору и передаче сведений, составляющих государственную тайну в сфере обороны. Интересно, что обстоятельства этого преступления спецслужба назвала неустановленными: ни место, ни время, ни персоналии. В итоге ученому дали 12 лет за госизмену. А 29 декабря - обменяли.

После освобождения Логунов дал интервью российским СМИ. Он сказал, что в его деле было задействовано 350 силовиков и сотрудников НИИ, где работал Логунов - чтобы создать провокацию с его участием. Всех их ученый назвал "преступной организацией".

Артур Денисултанов - "киллер Динго", обвиняемый в попытке покушения на участников АТО, супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву, которое произошло в 2017 году. Свою вину он отрицает и до суда дело так и не дошло.

Владимир Дворницкий - один из так называемых "харьковских террористов", приговоренный за взрыв 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове - во время формирования колонны для шествия по случаю годовщины "Революции достоинства". В результате теракта на месте погибли два человека, были ранены еще 11. Впоследствии двое раненых скончались в больнице.

Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков - "харьковские террористы".

Евгений Дружинин, Александр Стрельникович, Вячеслав Бирюков, Виктор Скрипник - фигуранты расследования захвата здания Мариупольского ГУВД 9 мая 2014 года.

Скрипник после освобождения дал интервью "РИА Новости". Пять лет он находился в СИЗО, до приговора суда дело не дошло. Он рассказал о пытках, которым украинские сбушники и бойцы "Азова" подвергают задержанных в объекте "Библиотека" в аэропорту Мариуполя.

Туда привозили всех подозреваемых в сепаратизме и пытали, добиваясь согласия взять на себя преступление. После этого пленных привозили уже в управление СБУ и оформляли официально.

Пытки были самые разные, говорил Скрипник. От простых избиений до издевательств на глазах у близких родственников. Также практиковалось нанесение резаных ран на ногах, утопление, пытки током. Это практиковали как следователи СБУ, так и сотрудники "Азова", которых звали "потренироваться" на незаконно захваченных украинцах.

Ранее о "Библиотеке" рассказывал бежавший в Россию сотрудник центрального аппарата СБУ Василий Прозоров.

По словам Скрипника, летом 2015 года после посещения Красного креста и представителей ООН пытки прекратились. А украинские правоохранители завели уголовное дело по жалобе Скрипника на пытки - оно расследуется до сих пор.

Свою вину в захвате здания ГУВД 9 мая он отрицает.

Александр Шевцов - одессит, один из тройки "коммунистов-террористов". Члены "Коммунистической партии" обвинялись в том, что устроили серию взрывов в Одессе.

Евгений Подмазко - еще один "коммунист-подрывник".

Екатерина Фотева - третья из группы обвиняемых в Одессе коммунистов.

Владимир Грубник - одессит, обвиняемый в подрыве здания СБУ в сентябре 2015 года. Взрыв на Еврейской улице был совершен в ночью 27 сентября 2015 года. Бомба сработала прямо на углу здания спецслужбы на Екатерининской улице. Взрывом повредило фасад, двери и окна СБУ, выбило стекла у припаркованных автомобилей. Из людей никто не пострадал.

Грубник одним из первых дал интервью СМИ после освобождения. Рассказал, что просидел более четырех лет "за неконвенциональные военные действия против укронацистского режима".

Александр Жигалов - одессит, бывший сотрудник милиции, обвиняемый в госизмене и в теракте на ул. Жуковского, 36 в Одессе (возле офиса евромайдановцев).

Руслан Долгошей - одессит, обвиняемый в подрыве поезда на железной дороге под Одессой в 2015 году. В результате взрыва на 1483-м километре перегона "Дачное – Выгода" (Одесская область, киевское направление) с рельсов сошли три вагона грузового поезда. Жертв не было.

Владислав Долгошей, Николай Казанский, Олег Мазур, Николай Селятенко, Вадим Швед - также обвинялись в подрыве поезда.

Денис Шатунов - получил 13 лет за диверсию на железной дороге.

Сергей Долженков - ("капитан Какао") фигурант дела 2 мая, который вышел под залог из СИЗО 19 августа 2019 года после пятилетнего пребывания за решеткой.

Николай Рубан - "медовый террорист", 65-летний пенсионер обвинялся в том, что в 2015 году передал мину, которую замаскировал под банку меда, солдату 17-й танковой бригады Александру Суслопарову. Военный погиб в результате взрыва. В тоже время, есть мнение, что вся эта история выдумка и фальсфикация.

Максим Мисяк – обвиняется в убийствах трех предпринимателей в Харькове в 2013-2014 годах. Какие отношение он имеет к Донбассу или политическим статьям - непонятно.

Николай Бутрименко - депутат Шахтерского райсовета от "Партии регионов", обвинялся в шпионаже. Был арестован в 2016 году, когда поехал за пенсией в Мариуполь. По данным следствия, в 2014 году он разместил на территории своего фермерского хозяйства кировоградских спецназовцев, проводивших поиск сбитого террористами летчика, а затем выдал их местонахождение сепаратистам.

10 украинских военнослужащих погибли, пятеро попали в плен. Суд признал его виновным в финансировании терроризма и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. При этом Бутрименко был оправдан по делу о гибели спецназовцев.

Олег Доронин, Вячеслав Бирюков, Игорь Удовенко - обвиняются в том, что воевали на стороне сепаратистов.

Игорь Джадан - организатор "террористической группы" в Харькове.

Руслан Гаджиев - российский танкист, которого взяли в бою под Дебальцево. Приехал на Донбасс из Адыгеи в декабре 2014 года. Принимал участие в бою на высоте 307,5 во время Дебальцевской операции, в которой погибли семь украинских военнослужащих.

В прошлый обмен Гаджиев не попал в списки выдаваемых россиян.

Денис Шатунов - получил 10 лет за организацию заказного убийства, которое удалось предотвратить.