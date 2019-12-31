Сепаратисты на Донбассе два раза обстреляли украинских военных из снайперских винтовок в течение прошедших суток. Один военный ранен. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Позиции украинских военных обстреляли из снайперских винтовок. Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток обстрелы не были зафиксированы активности. Военные готовятся к полному перемирию с 1 января.

Скриншот: Fcebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Ранее "Страна" сообщала, что из-за нарушения режима перемирия на Донбассе ранен боец ВСУ.

Также мы рассказывали, что Офис президента рассказал, кого сепаратисты передали Украине.