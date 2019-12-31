Еще пару часов приготовлений и наступит 2020 год. Он пройдет под знаком Крысы по китайскому календарю. Традиционно украинцы желают друг другу, чтобы следующий год был лучше, чем предыдущий, чтобы все плохое осталось в прошлом году, а в новом исполнялись цели, мечты и желания. Под шампанское за столом загадывают желания, а перед этим подводят итоги года.

Считается, что год Белой Металлической Крысы принесет удачу целеустремленным, трудолюбивым, упорным и честным. Его советуют встречать в одежде белых, серебристых, серых и черных тонов, уместны будут пайетки, блестящие ткани. Хотя главное, конечно, это теплая атмосфера в кругу своих близких и друзей.

Кстати, это будет високосный год. В нем будет 366 суток и такая редкая дата, как 29 февраля. То есть на осуществление планов выпадет дополнительный день.

В 2020-м году в Украине пройдут местные выборы, а в США - выборы президента. Летом в Токио начнутся Олимпийские игры, а в Европе - Евро-2020. О главных событиях в Украине мы писали в своем материале.

Но сегодня украинцы немного отвлеклись от политики, экономики и спорта. Они готовятся к празднику и поздравляют друг друга с наступающим. Собрали подборку открыток, картинок и поздравлений на любой вкус - прикольные, красивые, с текстом и без.

С наступающим!

Поздравления в смс, короткие

Пусть все мечты сбываются. Пусть все плохое останется в прошлом. С Новым годом!

***

Море смеха и успеха,

Счастья, радости, здоровья!

Будь красива и любима,

И богата, и довольна.

****

Носик-бусинка торчит,

Глазки хитрые мигают.

Крыса белая спешит

С новым годом поздравляет.

***

Пусть Крыса поделится своими лучшими качествами: мудростью, запасливостью, бережливостью, упорством. Будь счастлив в новом году!

***

Пусть год Крысы будет ярок!

Счастье принесет в подарок!

Красивые открытки и поздравления

Прикольные картинки с Новым годом

С еще одной подборкой картинок и поздравлений можно ознакомиться по ссылке.

Также смотрите подборку новогодних песен и афишу, куда пойти в Киеве взрослым и детям на Новый год и зимние праздники.