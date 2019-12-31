Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал о том, что главная задача Кабинета министров на 2020 год - строительство дорог в стране. Об этом он заявил в интервью каналу "Украина 24".

Гончарук уточнил, что в 2020 году необходимо построить 4 тысячи километров дорог, хотя можно сделать и больше".

"Это не верхний предел, это вопрос, в частности, насколько удастся привлечь к выполнению задач подрядчиков качественных, в том числе с международными деньгами", - отметил он.

Глава Кабмина добавил, еще есть несколько "амбициозных проектов". Так, особое внимание уделят запорожскому мосту.

"Нам нужно построить фактически новую дорогу из Киева до Днепра. Там есть такой участок большой, который уже начинает строиться, и за следующий год мы должны как минимум очень серьезно продвинуться, если вообще не полностью его построить - из Решетиловки до Днепра", - рассказал он.

"Дорогами нужно сшить страну", - резюмировал Гончарук, отметив, что это задача №1 на следующий год.

Также Гончарук рассказал, что будет с курсом гривны в 2020 году. По его словам, понижение курса гривны накануне Нового года ситуативное.

Видео: YouTube/Україна 24

Ранее "Страна" писала о том, что Гончарук заявил, что отопление в некоторых городах Украины уже начало дешеветь.

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