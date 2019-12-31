Обмен пленными: нужно ли было отпускать беркутовцев?

Обмен пленными, состоявшийся на выходных, вчера оставался главной темой дня. Прежде всего, потому, что получил неоднозначные отклики среди политиков и в соцсетях. Наибольшее возмущение у части общества вызвало то, что на обмен с украинской стороны отдали беркутовцев, обвинявшихся в расстрелах на Майдане в 2014 году.

Однако именно это возмущение показало, что в этот раз все было сделано правильно, поскольку исходило оно только от одной части общества – от партии Петра Порошенко и порохоботов. И еще от "Народного фронта", который существует уже только в виртуальном пространстве.

В общем, это возмущение исходило от тех, кого в последние месяцы называют "8%-й элитой". То есть тех, кто по определению не входит в электорат Зеленского. Тех, кто уличным и фейсбучным давлением пытается принуждать нынешнюю власть делать то, что делал Порошенко.

И мнение которых власть иногда учитывает.

Учло и в этот раз. Зеленский под конец дня, встречая вернувшихся украинских пленных заявил, что готов обменять 100 беркутовцев на 1 украинского разведчика. При этом фраза очевидно звучала дико. Беркутовцы - это граждане Украины. Многие из них воевали в АТО (как, например, один из обвиняемых по делу Майдана беркутовец Янишевский). Почему их Зеленский решил назвать фактически гражданами низшего сорта, которых нужно использовать как "обменный фонд"?

Есть только одно объяснение - таким образом он пытался как-то успокоить ту самую "8-процентную" элиту.

Что само по себе бесполезно. Очков в ее глазах Зеленский все равно не заработает, а в глазах своих избирателей потеряет.

Газовый контракт подписан

Главные новости непосредственно вчерашнего дня были связаны с газовым контрактом. С утра прошла информация, что с контрактом есть какие-то задержки. Фактичсеки пятидневные переговоры ничем не закончились. Что вызвало определенные сомнения - успеют ли до нового года.

Но, в конце концов, успели. Вечером 30 декабря о подписании 5-летнего транзитного контракта было объявлено. Также были урегулированы и судебные споры.

И по итогу длительного сериала можно утверждать, что Украина, как минимум, не проиграла. Безусловно, в ситуации, когда окончание строительства "Северного потока-2" – это только вопрос времени, о серьезном выигрыше уже не может быть речи. Но в сложившихся обстоятельствах даже пятилетний транзитный контракт – уже успех.

Хотя понятно, что уже с 2021 года минимальные объемы прокачки российского газа через украинскую газотранспортную систему могут быть недостаточными для ее самоокупаемости, но точно так же понятно, что могло не быть даже этого.

Богдан хочет похоронить децентрализацию?

Значительно меньше резонанса вызвало внесение Офисом президента в парламент законопроекта, который исправляет проект изменений в Конституцию, внесенный ранее парламентским большинством. Хотя значение этих правок для страны может оказаться не менее важным, чем транзитного контракта.

Частично глава ОП исправлял ляпы проекта, наработанного в Верховной Раде. Но среди исправления ляпов есть и то, что фактически сводит на нет всю реформу децентрализации.

Прежде всего, речь идет о возвращении функций исполнительной власти президентским префектам, которые придут на смену нынешним главам обладминистраций. Кроме этого, префектам дается право "направлять" работу территориальных органов власти. Если эти две поправки будут внесены, то весь проект можно будет выбросить в корзину.

Дело в том, что изначально все это в проекте реформы децентрализации было. Но было в проекте изменений в Конституцию, который в свое время вносил Порошенко. И тогда это вызвало жесткую критику со стороны европейцев, которые посчитали, что сохранение за префектурами функций исполнительной власти ведет к чрезмерному зажиму местного самоуправления. И если предложения Андрея Богдана сейчас показать Венецианской комиссии, она скажет тоже самое.

Стремление президента и его офиса сохранить не только контроль над регионами, но и власть в них, вполне объяснимо. Вот только надо прямо сказать, что никакой децентрализации власти не будет, а будет только смена вывесок.

Почему власть не отменяет закон о люстрации?

А вот что будет со скандальным законом о люстрации, до сих пор не ясно. Вчера министр юстиции Денис Малюська (на фото) заявил, что закон нужно менять с учетом требований Европейского суда по правам человека, но при этом дал понять, что украинская власть попытается этих изменений избежать. И решится на них только в том случае, если не останется иного выхода – или менять закон, или платить по счетам из ЕСПЧ.

Между тем, общеизвестно, что требования ЕСПЧ – не единственная претензия к закону о люстрации. В течение нескольких лет украинская власть игнорировала рекомендации, которые сделала Венецианская комиссия. Причем игнорировала прошлая власть, а теперь игнорирует уже нынешняя.

Кроме ЕСПЧ и ВК, были резолюции ПАСЕ, в которых поднимался тот же вопрос, но и вокруг них продолжается заговор молчания.

Причин такого поведения нынешней власти несколько. Во-первых, она боится обвинений в пересмотре итогов Майдана. Во-вторых, она боится конкуренции и потому не только не отменила скандальный закон 2014 года, но и, в какой-то мере, расширила его действие уже на представителей власти 2014-19 годов.

Исходя из этого, если (что вполне вероятно) общество устанет от непрофессионализма "новых лиц" и в нем возникнет запрос на "испытанных профессионалов", взять этих профессионалов будет просто негде. Потому что все они были либо "попередниками", либо "попередниками попередников".

Очевидно, что в случае политического кризиса и досрочных парламентских выборов закон о люстрации падет одним из первых. Но если нынешний парламент сумеет дотянуть до 2024 года, то уже никаких действий и не понадобится, потому что большинство норм закона к тому времени потеряют действие.

Заставят ли "Фейсбук" платить налоги?

Тем временем власть обеспокоена вопросом о том, как бы заработать денег для бюджета, не поднимая экономику. Пока министр экономики Тимофей Милованов думает над тем, что делать с "упрощенкой", в парламенте ищут способы обложить налогами международные интернет-бренды. Вчера стало известно о том, что подобные идеи прорабатываются в отношении "Фейсбука".

Вообще-то планы власти насчет контроля за интернетом куда шире. Мы уже писали об идеях украинизировать "Ютуб", которые в итоге отложили из-за невозможности их реализовать. То же касается и налогов: у украинской власти (как, впрочем, и у властей почти всех государств) нет рычагов, чтобы заставить "Фейсбук" или "Ютуб" платить налоги с сумм, полученных за рекламу.

Однако способ заработать все-таки есть. Просто воздействовать придется не на сами соцсети, а на тех, кто платит за рекламу. Как правило, все, кто платит "Фейсбуку" за рекламу в Украине, являются отечественными физическими или юридическими лицами, и если перенести выплату налога с получателя денег на отправителя, то желаемого эффекта достичь можно.

Правда, при таких раскладах реклама для украинских компаний будет стоить дороже, чем для тех, кто оплатит ее из-за рубежа. Но такой возможностью смогут воспользоваться только крупные компании, имеющие счета в офшорах. Для остальных же все-таки дешевле будет заплатить налог в Украине, чем выводить деньги за рубеж.

Скорее всего, именно таким способом власть попытается решить вопрос. А вот с украинизацией "Ютуба" его таким способом не решишь. Так что придется смириться с тем, что закон о госязыке в соцсетях не работает.