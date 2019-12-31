Журналиста и блогера Евгения Гайворонского, который жил в аннексированной Крыму, сегодня ночью депортировали с полуострова на материковую часть Украины. Об этом в Facebook написал Рефат Чубаров.

"Как сообщил Евгений Гайворонский, его в сопровождении сотрудников ФСБ и миграционной службы России были выдворены в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково-Меловое", - отметил Чубаров.

Скриншот: Facebook/Рефат Чубаров

Сейчас Евгений Гайворонский уже в городе Бахмуте (Луганская область), откуда он собирается в Киев.

Началось все с того, что в Крыму подконтрольный России Ялтинский городской суд оштрафовал Гайворонского на 30 тысяч за пост в Facebook, в котором, по мнению суда, есть "отрицательная оценка" президента РФ Владимира Путина. Об этом писали "Крым.Реалии".

Судья признал Гайворонского виновным в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 20.1 Кодекса об админправонарушениях России (явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в России).

22 октября Гайворонского задержали и арестовали его на 15 суток по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости. Блогер назвал "бредом" обвинение в употреблении наркотиков.

12 ноября подконтрольный России горсуд Ялты решил признать незаконными документы, по которым ялтинскому блогеру и журналисту Евгению Гайворонскому выдали паспорт гражданина России.