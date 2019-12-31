Сильный ветер и гололед. В Украине в объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждение на 31 декабря. Причина - сильные порывы ветра до 15-20 м/с и гололед. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"31 декабря в Украине, кроме южных областей, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.
Предупреждения выпустили и для Киева и Киевской области. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах будет гололедица. Это I уровень опасности, желтый, указывают синоптики.
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