По состоянию на 31 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,69 гривен за доллар. Об этом говорится на сайте Национального банка Украины.

Кроме того, основные курсы валют на 31 декабря установлены на таком уровне:

23.686200 грн за доллар;

26.422000 грн за евро;

0.381600 грн за российский рубль;

31.020600 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с понедельником, 30 декабря, курс всех указанных валют не изменился. Это связано с тем, что Нацбанк установил курс гривны на новогодние праздники.

Ранее "Страна" писала, что в 2019-м НБУ купил валюты в 16 раз больше, чем продал.

Также мы рассказывали, что появились шокирующие фото предновогоднего курса доллара в "Борисполе".