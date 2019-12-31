В заброшенном киевском клубе "Tiger Club" на острове Водников, нашли шесть взрослых тигров, которых бросили на произвол судьбы. Животные были в тесных вольерах заполненных грязью, водой и фекалиями. Видео с тиграми опубликовала юрист и зоозащитница Евгения Прокопенко на своей странице в Facebook.

"Трое тигров в вольере метров 8, практически, по колено в воде, грязи и фекалиях даже без возможности найти сухое место. Воду пьют эту же, в которой живут. 1 большой тигр в вольере 1,5 м на 2 м, и 2-е тигров в вольере чуть побольше", - сообщила юрист.

Скриншот: Facebook/Evgenia Prokopenko

Прокопенко рассказала, что раньше заброшенная территория была закрытым клубом с экзотическими животными и принадлежала "известному в Украине человеку", который сейчас заграницей и не может содержать животных.

Полиция составила заявление по 299 ст. Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).

Скриншот: Facebook/Поліція Києва

"Столичные правоохранители начали уголовное производство по факту жестокого обращения с животными

Шесть тигров, которых владелец оставил без надлежащих условий для существования, обнаружили в Голосеевском районе. Решается вопрос по устройству животных в спецучреждения.

Вчера в столичной полиции от киевлянки поступило сообщение о том, что на острове Жуков в ненадлежащих условиях находятся тигры" - сообщили в пресс-службе полиции.

Журналистка "Украинской правды" Ярослава Коба написала, что владельцем тигров является столичный бизнесмен Владимир Буланьков, которого также раньше называли «светским тигром».

"Если бы не волонтёр Евгения Прокопенко и моя подруга Ирина Ольховская, они возможно погибли бы там. Ведь их хозяин, "светский тигр" Буланьков - не в Украине", - пишет она.

По ее словам, Буланьков обещает вернуться в Украину 3 января и передать тигров в харьковский Фельдман Экопарк. Коба написала, что если он все таки не приедет, то "придётся ломать заборы его поместья и вытаскивать животных силой".

Скриншот: Facebook/Ярослава Коба

Ранее "Страна" писала, что Киевлянин предстанет перед судом за жестокое убийство собаки. Ему грозит тюрьма.

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