Посол Соединенных Штатов Америки в Польше Жоржет Мосбахер высказалась по поводу заявлений президента России Владимира Путина о том, что Польша якобы причастна к началу Второй мировой войны. Об этом она написала в Twitter.

"Уважаемый президент Путин, Гитлер и Сталин вступили в сговор чтобы начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта", - написала посол.

Скриншот: Twitter/Georgette Mosbacher

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда немецкие войска вторглись в Польшу. Через две недели в Польшу вторглась и советская Красная армия.

В последних своих заявлениях во время пресс-конференции Путин говорил, что заговор западных государств с Адольфом Гитлером проложил путь ко Второй мировой войне. Путин оправдывает ввод советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию.

Посольство России в Польше ответило Джорджетт Мосбахер. Их ответ также появился в микроблоге Twitter.

"Уважаемая посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?", — написали в посольстве.

Скриншот: Twitter/Russian Embassy, PL

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