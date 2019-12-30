Мониторинговая миссия ООН по правам человека поприветствовала обмен пленными между Киевом и ОРДЛО, который прошел в воскресенье, 29 декабря, но они обеспокоены тем, что сепаратистам передали "беркутовцев", которых подозревают в убийствах на Майдане в 2014 году. Об этом говорится на официальной странице Facebook представительства.



В миссии сообщили, что передача боевикам бывших "беркутовцев" "существенно осложнит правосудие и соблюдение прав жертв на справедливость".



"Раньше, по этому же делу, усилия Генеральной прокуратуры заочно привлечь к ответственности других сотрудников "Беркута", которые бежали из страны, оказались безрезультатными", - говорится в заявлении ООН.

Скриншот: Facebook/Моніторингова місія ООН з прав людини / UN Human Rights Monitoring Mission

Ранее "Страна" писала, что Зеленский сказал, что если бы у Украины было сто "беркутовцев", он бы их всех обменял.

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