История с ограблением грузовика под Одессой, которая произошла 29 декабря, оказалась мошенничеством для того, чтобы получить компенсацию от страховой компании. Об этом "Стране" рассказали источники в полиции.

Напомним, фуру с водителем захватили, угрожая пистолетом и заставили выехать в лесопосадку, где якобы выгрузили технику на 52 миллиона гривен.

Владелец фуры - некий С. - ранее работал сотрудником Беляевского райотдела милиции. Затеял бывший сотрудник этот "разбой" для получения компенсации от страховой компании.

"Водитель уже дал показания, что грузовик даже не загружался товаром - электропакетами. И ограбление было сфальсифицировано" - рассказал источник "Страны" в полиции.

Ранее "Страна" рассказывала, что киберполиция разоблачила в Запорожье мошенников, которые прикрываясь call-центром, выманивали у граждан данные для вывода средств из банковских карточек. Каждую неделю они выманивали у граждан по три миллиона.

Также мы писали, что мошенники пытались выманить деньги якобы на новогодние подарки у сотрудников Минобороны и Генштаба вооруженных сил Украины.