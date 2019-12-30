В Кабинете министров Украины сначала запланировали брифинг по вопросу газовых переговоров с Российской Федерацией, на 20:30 понедельника, а потом отменили его. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Время брифинга несколько раз переносили, но, в конце концов, журналистам сообщили, что из-за сохраняющейся неясности со временем брифинг было решено отменить.

Планировалось, что в брифинге примут участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, глава Минэкоэнерго Алексей Оржель, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Ранее в понедельник Кабинет министров разрешил НАК "Нафтогаз Украины" подписать с ПАО "Газпромом" договор о предоставлении услуги по организации транспортировке газа территорией страны на 2020-2024 годы, а также соглашение об урегулировании существующих газовых споров и основных условиях дальнейших взаимоотношений по организации транзита газа с "Газпромом".

В то же время сами тексты договоров не приложены к распоряжению. Информация о подписании этих документов с "Газпромом" также отсутствует. Соответствующие переговоры начались в Вене 26 декабря.

Ранее "Страна" писала, что Кабмин дал согласие на подписание соглашения между "Нафтогазом" и "Газпромом" от транзите газа.

Также мы рассказывали, как на самом деле будут падать тарифы на тепло после обещаний Гончарука.