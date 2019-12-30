Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов обратился в Наблюдательный совет компании по поводу прекращения контракта в связи с его переходом на работу в публичный государственный сектор. Об этом говорится на сайте компании - в заявлении ее главы по поводу грядущих праздников.

В заявлении сказано, что в последнее время ходит много разговоров о якобы конфликте "Укрзализныци" и Министерства инфраструктуры. Кравцов отрицает наличие конфликта.

"Но мы командные игроки с единственной важной целью - улучшение состояния "Укрзализныци" и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А это исключает любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям. После рассмотрения моего обращения о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе на заседании Наблюдательного Совета уже в начале 2020 года, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня", - сказал Кравцов.

Подробности и комментарии по поводу ухода из "Укрзализныци" ее начальник пообещал дать после принятия всех формальных решений. Он также отметил, что за последние годы трансформация "Укрзализныци" стала одной из самых масштабных среди государственных компаний.

Как писала "Страна", Кабмин назначил Кравцова главой правления "Укрзализныци" в январе 2019 года. Срок контракта с Кравцовым истекает в 2021 году. Однако еще с начала декабря обсуждается тема его увольнения.