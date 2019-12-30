В Киеве водители выстроили елку из больше, чем ста автомобилей на парковке, которая находится возле торгового центра на проспекте Степана Бандеры. Видео размещено на Youtube.

Неизвестно, сколько точно автомобилей приняли участие во флешмобе, однако на видео можно заместить, что их точно было больше сотни в "елке".

Видео: Youtube/Галицкий Андрій

Ранее "Страна" рассказывала, что по китайскому календарю 2020-й год пройдет под знаком Крысы, и хотя в Поднебесной Новый год наступит в конце января, многие ориентируются на восточные приметы и традиции. "Страна" собрала самые интересные из них.

Также мы писали о том, что в Новогоднюю ночь на улицы Украины выведут дополнительные наряды полиции и Нацгвардии.