В канун нового, 2020 года, настоящая зима все еще не начнется в Украине: днем по всей территории страны будет выше 0. Об этом говорят данные Украинского гидрометцентра.

Как видно на карте с сайта Укргидрометцентра, во всех регионах 31 декабря дневная температура составит +2...+5 градусов. Только ночью ударят небольшие морозы. Столбики термометров в подавляющем большинстве областей опустятся до -1...-3 градусов Цельсия. Только на Волыни будет 0...-2.

Фото: meteo.gov.ua

При этом на западе, севере и в центре ожидаются дожди с мокрым снегом. На юго-востоке синоптики прогнозируют переменную облачность, кое-где будет проглядывать солнце.

По всей территории страны будет довольно сильный ветер - 7-12 метров в секунду.

В столице последний день декабря ожидается пасмурным и дождливым, местами с мокрым снегом. Днем воздух прогреется до +2...+4 градусов, ночью незначительно похолодает до 0...-2.

Официальный прогноз можно сравнить с данными синоптика Натальи Диденко. Она тоже предрекла снег с дождем во многих областях.

Ранее "Страна" писала, что уходящий год стал в Украине самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.