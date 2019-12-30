ФСБ заявило о задержании украинцев с "криминальным прошлым", которые пытались покинуть Крым в обход пунктов пропуска
Федеральная служба безопасности Росси задержала двоих украинцев, которые пытались выехать с полуострова Крым в обход административных пунктов пропуска с Украиной. Об этом сообщает близкое к российским властям Крыма издание "Крыминформ".
Российские силовики задержали двоих мужчин в темное время суток, они пытались покинуть Крым в обход административной границы.
Сообщается, что "украинцы имеют криминальное прошлое" и на территории аннексированного Крыма "перебивались случайными заработками".
В ФСБ не называют имен задержанных мужчин. Их публичных комментариев нет.
Ранее "Страна" писала, что пассажиров первого поезда в Крым внесли на "Миротворец".
Также мы рассказывали, что дети от 14 до 16 лет из Крыма смогут сами пересекать границу.
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