Федеральная служба безопасности Росси задержала двоих украинцев, которые пытались выехать с полуострова Крым в обход административных пунктов пропуска с Украиной. Об этом сообщает близкое к российским властям Крыма издание "Крыминформ".

Российские силовики задержали двоих мужчин в темное время суток, они пытались покинуть Крым в обход административной границы.

Сообщается, что "украинцы имеют криминальное прошлое" и на территории аннексированного Крыма "перебивались случайными заработками".

В ФСБ не называют имен задержанных мужчин. Их публичных комментариев нет.

Ранее "Страна" писала, что пассажиров первого поезда в Крым внесли на "Миротворец".

Также мы рассказывали, что дети от 14 до 16 лет из Крыма смогут сами пересекать границу.