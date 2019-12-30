В поселке Гостомель, который находится Киевской области злоумышленники ограбили директора ГП "Завод порошковой металлургии" Александра Адонина. Об этом пишет УНН.

На территорию двора директора ворвались шесть неизвестных в масках. Сначала они связали охранника, а затем зашли в дом, где напали на хозяина и его жену. После чего под угрозами заставили их отдать деньги и ценные вещи. После ограбления злоумышленники связали директора и его жену и скрылись с места совершения преступления.

Общая сумма ущерба устанавливается. Начато досудебное расследование по статье "разбой".

Напомним, в Одесской области злоумышленники ограбили фуру с техникой на более 50 млн грн.

Также "Страна" рассказывала, что на Рождество в США веселый злодей ограбил банк и разбросал деньги по улицам.