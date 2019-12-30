В течение 30 декабря противник 2 раза нарушал режим прекращения огня в Донбассе, в ходе обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом пишет в Facebook пресс-центр операции объединенных сил.

Как сообщают в пресс-центре, оба обстрела украинских позиций зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески. Они находятся в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Скриншот: Facebook/ pressjfo.news

Также в штабе докладывают, что на участке разведения сил в Станице Луганской ситуация остается стабильной: соблюдается режим тишины, автобус перевозит людей между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская".

Представители ГСЧС Украины ежедневно обследуют местность по обеим сторонам дороги. А сотрудники Международного комитета Красного Креста при необходимости оказывают людям медицинскую помощь.

На двух других участках разведения тоже тихо.

27 декабря "Страна" приводила сводку ООС, согласно которой в тот день 17 раз были обстреляны украинские позиции и ранен военный.

Также мы писали, что министр обороны Украины объявил о новых точках разведения войск в Донбассе, которые пока нельзя называть.