В субботу, 28 декабря к берегам острова Садо в префектуре Ниигата , которая находится на севере Японии прибило "лодку-призрак". На лодке обнаружили человеческие останки. Об этом пишет "Asossiated Press".

В лодке, которая затонула, обнаружили пять тел, два из которых были без головы. А также две отдельно лежащие человеческие головы. Официально считается, что это семь тел, так как неизвестно, кому принадлежали обнаруженные головы и обезглавленные тела.

Пять тел, пол которых можно подтвердить, были мужчинами. Полиции пока неизвестно, откуда приплыла лодка, однако на разбитом корпусе обнаружили надписи на корейском языке. Правоохранители Японии начали дело и предполагают, что лодка из Северной Кореи.

Фото: Asossiated Press

Северокорейские рыболовные суда в поисках улова часто заходят далеко в море, иногда их находят у берегов Японии и депортируют, отмечает агентство. По данным журналистов, в регионе, куда прибило "лодку-призрак", ежегодно находят сотни таких судов.

Ранее "Страна" писала, что впервые за десять лет в Японии повесили гражданина Китая.

Также мы рассказывали, что Россия задержала пять японских судов, которые ловили осьминогов.