Наследство народной артистки СССР, известной актрисы и художественного руководителя московского театра "Современник" Галины Волчек, скончавшейся 26 декабря, оценили в более чем 60 миллионов рублей (22 млн грн). Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

В 2018 году любимица театралов и поклонников кино задекларировала почти 16 миллионов рублей (чуть больше 6 млн грн). Кроме того, Волчек принадлежал автомобиль Lexus LS500 (такой стоит около 5 млн рублей, или 1,9 млн грн) и квартира в Москве площадью 75 квадратных метров стоимостью около 30 миллионов рублей (11,5 млн грн).

Также у худрука "Современника" имелась загородная недвижимость: дом в закрытом коттеджном поселке Одинцовского района, что в Подмосковье. Участок сейчас оценивается в сумму от 5 миллионов рублей, сам дом стоит в два раза больше. Волчек получила землю в подарок от знакомого предпринимателя, когда у нее начались проблемы с легкими и врачи посоветовали ей жить на даче.

По словам Волчек, дом на участке ей построили сын Денис Евстигнеев и невестка Екатерина.

"Ухитрились сделать тут все с учетом всех моих личных привычек и вкусов. Я очень боялась, что строение будет двухэтажным: не люблю я этого. Так он и получился в один этаж, очень уютный, но вместе с тем просторный. И вокруг него нет никаких новомодных ландшафтных наворотов, зато есть лес, дикая девственная природа", - рассказывала актриса.

Имущество перейдет к сыну Волчек Денису.

"Страна" рассказывала, как в Москве проходило прощание с артисткой.

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