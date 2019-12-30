В Испании в городе Сентеллес 30 декабря 14 человек получили ранения с ожогами из-за пиротехнического взрыва. Три человека переправили в Барселону, так как они находятся в тяжелом состоянии. Для спасательной операции задействовали медицинские вертолеты. Об этом пишет местное издание "El Mundo".

Инцидент произошел в городе Сентеллес в провинции Барселона во время традиционной Фиесты дель Пино. Во время праздника свежесрубленную сосну должны повесить в церкви Санта-Колома-де-Сентеллем низом вверх. По традиции дерево сопровождают "галехадоры" с пороховым оружием. Взрыв произошел возле колокольни.

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