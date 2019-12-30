Президент Украины Владимир Зеленский выложил видео, снятое в аэропорту "Борисполь" в момент встречи 29 декабря вернувшихся в Украину по программе обмена пленных. Ролик появился на Facebook-странице украинского лидера.

В видео под патетическую музыку в замедленном режиме показано, как встречающие пленных родственники заключают их в объятия, а Зеленский украдкой смахивает слезу, стоя в толпе людей.

Видео: Facebook/ zelenskiy95

Видео сопровождается короткой записью: "Помнить каждое рукопожатие, каждый взгляд. Для нас всех возвращение наших - ни с чем не сравнимая радость".

В комментария многие пользователи пишут президенту теплые слова. Но некоторые сомневаются в искренности его чувств.

"Хорошо играете, почти как в сериале! Слезы на глазах", - написал один из подписчиков.

Летом "Страна" писала, что Зеленский носил браслет с именами и фамилиями плененных Россией моряков.

А осенью он не брился, пока в Украину не вернулись захваченные РФ корабли.