Зеленский выложил видео, в котором со слезами на глазах встречает пленных 29 декабря
Президент Украины Владимир Зеленский выложил видео, снятое в аэропорту "Борисполь" в момент встречи 29 декабря вернувшихся в Украину по программе обмена пленных. Ролик появился на Facebook-странице украинского лидера.
В видео под патетическую музыку в замедленном режиме показано, как встречающие пленных родственники заключают их в объятия, а Зеленский украдкой смахивает слезу, стоя в толпе людей.
Видео: Facebook/ zelenskiy95
Видео сопровождается короткой записью: "Помнить каждое рукопожатие, каждый взгляд. Для нас всех возвращение наших - ни с чем не сравнимая радость".
В комментария многие пользователи пишут президенту теплые слова. Но некоторые сомневаются в искренности его чувств.
"Хорошо играете, почти как в сериале! Слезы на глазах", - написал один из подписчиков.
Летом "Страна" писала, что Зеленский носил браслет с именами и фамилиями плененных Россией моряков.
А осенью он не брился, пока в Украину не вернулись захваченные РФ корабли.