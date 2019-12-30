Папа римский Франциск, недавно благословлявший украино-российские переговоры, призвал людей оставить сотовые телефоны и пообщаться друг с другом, как это делали Иисус, Мария и Иосиф. Об этом сообщает ВВС.

Против телефонов понтифик высказался во время выступления перед паствой на площади Святого Петра в Ватикане. "Мы должны вернуть общение в наши семьи", - сказал Папа.

Он привел в пример семью Христа, члены которой "молились и работали вместе, разговаривали друг с другом". "Я спрашиваю себя: в ваших семьях вы общаетесь, или вы как те дети, которые сидят за обеденными столами и переписываются в телефонах. Там тихо, как на мессе, но они на самом деле не общаются друг с другом. Отцы, дети, деды, братья и сестры, это задание, которым мы должны заняться сегодня", - произнес глава Римо-католической церкви.

При этом ВВС напомнило, что сам папа является активным пользователем соцсетей. У него есть Twitter с 18 миллионами подписчиков и Instagram, в которые он и его пресс-служба наверняка выходят не только с компьютера, но и с телефона.

Кстати, это не первый раз, когда Папа критикует чрезмерное увлечение телефонами. Раньше он просил прихожан на мессе поднимать головы, но не телефоны, чтобы сделать снимок.

Недавно глава католиков призывал мир отказаться от ядерного оружия. А почти два года назад просил паству молиться против коррупции.