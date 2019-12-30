Кабмин дал согласие на подписание соглашения между "Нафтогазом" и "Газпромом" от транзите газа
Кабинет министров Украины разрешил НАК "Нафтогаз Украины" подписать с российской компанией "Газпромом" соглашение о транспортировке газа по территории страны на 2020-2024 годы. Соответствующее распоряжение под №1405-р от 30 декабря обнародовано на правительственном портале.
Как сказано в распоряжении, Кабмин дает согласие на совершение акционерным обществом "Нафтогаз Украины" таких сделок:
- соглашения об урегулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений по организации транспортировки природного газа с публичным акционерным обществом "Газпром";
- договора с публичным акционерным обществом "Газпром" о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины в 2020-2024 годах.
Документ подписан премьер-министром Алексеем Гончаруком.
Сами тексты договоров не приложены к распоряжению.
Ранее "Страна" цитировала заявление замминистра юстиции Украины Ивана Лещины о том, что Украина и Россия подписали мировое соглашение по газовому спору.
Напомним, переговоры по поводу транзита газа несколько дней продолжались в столице Австрии Вене.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.