Кабинет министров Украины разрешил НАК "Нафтогаз Украины" подписать с российской компанией "Газпромом" соглашение о транспортировке газа по территории страны на 2020-2024 годы. Соответствующее распоряжение под №1405-р от 30 декабря обнародовано на правительственном портале.

Как сказано в распоряжении, Кабмин дает согласие на совершение акционерным обществом "Нафтогаз Украины" таких сделок:

соглашения об урегулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений по организации транспортировки природного газа с публичным акционерным обществом "Газпром";

договора с публичным акционерным обществом "Газпром" о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины в 2020-2024 годах.

Документ подписан премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Сами тексты договоров не приложены к распоряжению.

Ранее "Страна" цитировала заявление замминистра юстиции Украины Ивана Лещины о том, что Украина и Россия подписали мировое соглашение по газовому спору.

Напомним, переговоры по поводу транзита газа несколько дней продолжались в столице Австрии Вене.