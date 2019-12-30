Президент Украины Владимир Зеленский с семьей отбыл на отдых в президентскую резиденцию "Синегора" в Гуте (село в Ивано-Франковской области - Ред.). Ранее президент признался, что будет отмечать Новый год на Прикарпатье.

Об этом сообщают источники "Страны" в Офисе президента. Вместе с ним будет встречать Новый год помощник Андрей Ермак и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко с семьями.

Глава Офиса президента Андрей Богдан также был приглашен в Гуту, но, по данным источников "Страны", предпочел поехать на праздники на горнолыжные курорты Франции и Швейцарии.

Интересно, что в "Синегоре" отмечал зимние праздники Петр Порошенко с семьей в прошлом году.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский записал ролик с новогодним поздравлением на ВДНХ, где ранее снимался сериал "Слуга народа".

Но президент - не единственный, кто накануне праздников "прописался" в Национальном экспоцентре. В этом году на канале "1+1" желать всего хорошего украинцам в новом году будут чуть ли не все звезды шоу-бизнеса, комики и политики.

Также мы рассказывали, что новогоднее поздравление Зеленского покажут за пять минут до полуночи, Порошенко тоже записал обращение.