Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом 29 декабря не только поблагодарил американского лидера за информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ, но и обсудил с ним вопрос контроля над вооружениями. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Белый дом.

Как отметила пресс-служба администрации Трампа, президенты обсудили состояние отношений между государствами и будущие усилия по обеспечению эффективного контроля над вооружениями.

Ранее "Страна" писала, что в начале декабря Россия предложила США продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и принять соглашение о недопустимости развязывания ядерной войны. Этот Договор был подписан в 2010 году, а срок его действия истекает 5 февраля 2021 года.

Также мы рассказывали, что Владимир Путин поздравил Трампа с Новым годом и пригласил в Москву для участия в праздновании 75-й годовщины Дня Победы.