16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, которая стала известна на весь мир после своего выступления на Генассамблее ООН, занялась своей деятельностью после затяжной депрессии. Об этом рассказал отец девочки Сванте Тунберг в интервью BBC News.

Он сказал, что за несколько лет до первых забастовок у Греты была сильная депрессия, в результате чего она перестала есть и ходить в школу. После этого подросток заинтересовалась экоактивизмом. Отец сначала отрицательно относился к выбору ее деятельности. Однако сейчас, по его словам, он больше всего беспокоится из-за фейковых новостей и ненависти к его дочери.

Сванте рассказал, что стал веганом из-за убеждений Греты. В это же время мать девушки певица Малена Эрнман отказалась от авиаперелетов, что также дало много энергии их дочке.

Ранее "Страна" писала, что в Швеции дали условный срок мужчине, который угрожал изнасиловать Грету Тунберг и бросить ее на растерзание псам.

Также мы рассказывали, что немецкие железнодорожники поймали Грету Тунберг на вранье.