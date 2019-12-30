Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко поддержал обмен пленными, состоявшийся 29 декабря.

"То, что состоялся обмен пленными, это, безусловно, плюс. Наша политическая сила давно этим занималась, и хорошо, что этот процесс продолжается. И его нужно завершить, чтобы все пленные вернулись домой", - сказал Бойко в своём видеообращении, которое опубликовано на YouTube.

Видео: YouTube/ ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ

Парламентарий от "Оппоплатформы" также призвал реализовывать другие шаги на пути к урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Процесс политического урегулирования с внесением изменений в Конституцию относительно Закона об особом статусе Донбасса, принятие Закона об амнистии – это все следующие шаги, которые позволят реально прийти к миру в стране", – резюмировал Бойко.

Ранее "Страна" приводила заявление партии "Европейская солидарность" по поводу обмена пленными. Таи считают, что во времена президентства Порошенко было освобождено из плена более 3000 украинских граждан без выполнения "недопустимых требований Кремля".

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