В Киеве неизвестный сообщил о минировании двух станций метро в центре города. Об этом сообщается на официальной Twitter-странице Киевского метрополитена

"Станция "Крещатик" + пересадка на "Майдан Незалежности" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!" - говорится в сообщении коммунальной службы.

Скриншот: Twitter/ Kyiv Metro

В пресс-службе пообещали дать больше информации после завершения проверки.

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Станция метро "Крещатик" и пересадка на станцию "Майдан Независимости" снова открыты для пассажиров, сообщает КП "Киевский метрополитен" на странице в Twitter.

"Внимание! Станцию "Крещатик" + пересадку открыто для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме!", - сказано в сообщении.

Скриншот: Twitter/ Kyiv Metro

Это не первый раз за последнее время, когда одну из центральных станций киевской подземки перекрывают из-за звонка о минировании. Так, 24 декабря в Киеве закрыли станцию метро "Майдан Независимости" из-за звонка о бомбе.

Ранее "Страна" писала о том, что киевские правоохранительные органы задержали группу "минеров", которые в течение трех месяцев сообщали об угрозе взрыва ТРЦ "Магелан" в Киеве 14 раз.