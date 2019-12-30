Кабинет министров Украины принял программу медицинских гарантий для населения, которую запустят с 1 апреля 2020 года. Об этом говорится на сайте правительства.



Программа будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств. Государство будет финансировать медицинские услуги через Национальную службу здоровья Украины. На это в бюджете заложены 72 млрд грн.



Новацией является введение модели "деньги ходят за пациентом" и для специализированной медицинской помощи.

"Это означает, что государство будет финансировать медуслуги, а не учреждения", - цитирует пресс-служба премьер-министра Алексея Гончарука.



В правительстве отмечают, что с новыми изменениями задолженностей по зарплате врачам не будет. "В 2019 году введен новый подход - единый госпитальный округ на всю область, что позволит максимально эффективно спланировать способную сеть медицинских учреждений для доступа пациентов к качественной медицинской помощи.

Также начнет работать программа "Доступные лекарства", благодаря которому украинцы могут найти все аптеки, которые есть в радиусе 7 км от медицинских учреждений, где работают семейные врачи, педиатры и терапевты.

Ранее "Страна" писала, как правительство Гончарука переписало медреформу Супрун.

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