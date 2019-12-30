Адвокаты бывших сотрудников подразделения МВД "Беркут" Стефан Решко, Игорь Варфоломеев и Александр Горошинский обратились с открытым письмом к президенту Украины. В послании они требуют дать адекватную правовую оценку событий февраля 2014 и амнистировать всех их участников.

Письмо опубликовано на Facebook-странице одного из защитников - Александра Горошинского.

"Страна" приводит текст обращения:

29 декабря 2019 состоялось долгожданное для многих украинцев событие: обмен незаконно удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО. В рамках достигнутых политических договоренностей на территорию ОРДЛО было передано в том числе 5 экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые мы защищаем и рассмотрение дела которых находится в Святошинском суде Киева.

За сутки, минувшие после этого события, на Вас и на наших подзащитных, которые являются нашими соотечественниками, вылились тонны информационной грязи и упреки в измене. Вас провоцируют, вы срываетесь на некорректные высказывания (имеется в виду фраза Зеленского о том, что будь у него сто "беркутовцев", он поменял бы их на одного разведчика. - Ред.), мы понимаем.

Этим обращением мы хотим, чтобы хотя бы Вы, шестой президент Украины, гарант Конституции наконец услышали нас. И мы хотим донести свою позицию публично. Для наших подзащитных это решение было не менее сложным, чем для Вас. Ключевым обстоятельством, обусловившим его принятие, было не попытка уйти от ответственности, а невозможность добиться справедливой оценки действий наших подзащитных со стороны ГПУ и суда. Сам факт включения их в списки на обмен подтверждает то, что дело политическое. Это так.

Не секрет, что не все граждане Украины считают события 2014 "Революцией достоинства". Вероятно, на неподконтрольной части Украины, но все же в Украине особенно остро воспринимается несправедливость судебного процесса над людьми, которые, будучи на службе, защищая правопорядок под присягой, ей не изменили и остались ей верны. Это все очевидно является следствием государственного переворота в Киеве и политики двойных стандартов, широко распространенной после переворота политическими элитами, которые оказались у власти в 2014 году.

Дискриминационные подходы в оценках действий протестующих, которых освободили от ответственности Законом от 21.02.2014 г., в том числе за совершение террористических актов и убийства правоохранителей, и инквизиция правоохранителей, действия которых изначально получили неадекватно строгую правовую оценку, привели к тому, что наши подзащитные находились в застенках Лукьяновского СИЗО с апреля 2014 и феврале 2015, в то время как лица из числа т.н. активистов Майдана, люди, которые публично щеголяли убийствами правоохранителей и утром 20 февраля 2014 спровоцировали кровавую бойню, находятся на свободе и освобождены от ответственности. По состоянию на 20 февраля 2014 года 227 милиционеров получили огнестрельные ранения, в том числе 13 погибли. У этих украинцев тоже остались вдовы, осиротели дети, родители. Эти дела не расследуются, с людьми никто не встречается, они забыты и заброшены.

Мы уверены, что Вы, господин президент, как и мы, события расстрелов на Майдане 20 февраля 2014 наблюдали через СМИ и, очевидно, у Вас, так же как и у большинства людей, сложилось определенное предубеждение. Однако, будучи защитниками и имея возможность исследовать все обстоятельства, будучи критичными в первую очередь к себе - такое впечатление ошибочно. Политическая группировка, которая дорвалась до власти в 2014 году, использовав настроения простых людей, систематически в течение последних 5 лет героизировала Майдан и искусственно дискредитировала всю правоохранительную систему и правоохранительные органы Украины. На самом деле, на сегодняшний день, как установлено в суде, события 20 февраля 2014 г. начались с расстрела милиционеров и солдат внутренних войск, что спровоцировало дальнейшее насилие. Это существенно влияет на правовую оценку действий наших подзащитных и это вроде на поверхности. Однако пять последних лет наши подзащитные, их семьи, мы находились и работали в условиях информационной блокады с одной стороны и давления на суд и ГПУ так называемыми активистами парамилитарных образований, с другой стороны, которые, начиная с 2014 года переняли у государства инициативу и монополию на применение силы. За это время при участии ГПУ, представителей правительства, президента проведены сотни телевизионных эфиров, круглых столов с семьями Небесной сотни, их адвокатами, активистами, где обсуждалась проблематика дел Майдана. Сторону защиты или потерпевшие семьи погибших милиционеров не приглашали ни разу с тем, чтобы хотя бы выслушать альтернативную позицию.

В основе дела Майдана лежит политическая составляющая, поскольку эти события стали поводом для смены политической власти в стране способом, не предусмотренным Конституцией Украины, а потому и решение дела Майдана в политическом смысле лежит в предоставлении правильной оценки событий февраля 2014 обществом, с юридической точки зрения - в адекватной правовой оценке, которая заключается в коррекции обвинения наших подзащитных или объявлении амнистии всем участникам противостояния 2014 года, в том числе работникам правоохранительных органов. Этим надо наконец подвести черту и перестать делить страну на Майдан и анти-Майдан.

Безысходность и безнадежность стали основанием для обмена.

Ключ к единению страны лежит в примирении и всепрощении. Примите решение, дайте политический сигнал обществу, правоохранительной и судебной системе к адекватной, честной и справедливой политической и правовой оценке событий 20.02.2014 года - и вы получите ключ для объединения страны и реинтеграции ОРДЛО в том числе. Спросите своих друзей из Донбасса - они вам подтвердят!

Ранее "Страна" разбиралась, как бойцов МВД пять лет судили за расстрелы на Майдане и почему их сейчас отпустили на волю.

Мы также рассказывали, как радикалы и порохоботы пытались помешать обмену "беркутовцев".