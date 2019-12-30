В ночь на первое января 2020 года в Украине запланировано 910 праздничных мероприятий с участием более миллиона человек. Так как праздники будут в 702 населенных пунктах, полицейские будут усиленно патрулировать улицы в эту ночь. Об этом сообщило управление коммуникации Национальной полиции Украины в понедельник.

"Национальная полиция усилит меры безопасности в новогоднюю ночь. В частности, на улицы городов выйдут дополнительные наряды полицейских и нацгвардейцев", - говорится в сообщении.

Ситуационный центр Нацполиции в круглосуточном режиме будет отслеживать ситуацию для обеспечения общественной безопасности и порядка, а также координировать работу всех подразделений.

Ранее "Страна" писала, что менее 1% украинцев встретят Новый год в путешествии по стране или за границей.

Также мы сообщали, что Зеленский рассказал, где встретит Новый год.