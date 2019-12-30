В Кремле опубликовали альбом "Путин. 20 лет", который состоит из архивных фотографий и видеозаписей, личных архивных фото и других операторских работ на тему работы и жизни президента России.

В онлайн-альбом вошли избранные моменты последних 20 лет, начиная с 31 декабря 1999 года, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства, а Борис Ельцин объявил об отставке с поста президента России.

Накануне 31 декабря 1999 года в Кремле прошла встреча Бориса Ельцина и Владимира Путина. Указ о сложении своих полномочий Ельцин передал Путину в присутствии Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, который утром был также приглашен в Кремль.

31 декабря 1999 года вечером с экранов федеральных каналов с первым новогодним обращением к россиянам выступил Владимир Путин. В этот же день Владимир Путин вылетел в Гудермес (город в Чеченской республике - Ред.) уже в качестве исполняющего обязанности президента России, чтобы вручить награды военнослужащим Объединённой группировки федеральных сил на Северном Кавказе.

Ельцин и Путин

Алексий II, Путин и Ельцин

5 января 2001 в Кремле у Путина состоялась встреча с победителями международных олимпиад.

Часть фото посвящена переговорам, дипломатическим встречам и досугу.

Вот он катается на горных лыжах:

Фото за 23 и 24 января 2004 года, на которых Путин пожимает руку Кучме, подписаны так: "России нужна сильная Украина, а Украине – сильная Россия, такие государства могут и обязаны быть верными союзниками и стратегическими партнерами, заявил Владимир Путин в Киеве на церемонии закрытия Года России на Украине".

В этом же году Путин посетил Киево-Печерскую лавру вместе с Леонидом Кучмой и встретился с иерархами Русской и Украинской православных церквей.

Скорее всего, фото в альбом будут добавляться постепенно, потому как технические возможности не позволяют в данный момент перейти к фото архивам за 2006 или 2014 год.

Как сообщала "Страна", в сети и ранее появлялись фото Путина 18-летней давности.

Также ранее появилось фото Путина и членов ЧВК "Вагнер" на торжественном приеме в Кремле.

А 6 октября появилось фото Путина, который перед днем рождения наслаждался тайгой.